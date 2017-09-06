Александр Козловский рассказал об итогах первого года в Госдуме

16:05, 06 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский рассказал об итогах первого года работы в нижней палате парламента. Об этом с пресс-конференции 6 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Моя основная работа строится в стенах Госдумы. Три недели я провожу там, работаю на пленарных заседаниях, в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, возглавляю совет по электротехнической промышленности, но я считаю, что депутат-одномандатник должен работать в регионе. Вся моя работа в Москве заключается в том, чтобы закрывать проблемы, с которыми ко мне обращаются мои избиратели», - подчеркнул Александр Козловский.

Он отметил, что старается бывать во всех районах, особенно активно проводит встречи в Пскове и Великих Луках. Александр Козовский добавил, что ввёл институт общественных помощников на территории области. Они работают во всех районах и городах. Депутат выразил мнение, что ранее такая работа системно не проводилась. Эти помощники, по словам парламентария, нужны ему для того, чтобы обладать полнотой информации о ситуации на местах.

Александр Козловский уточнил, что как член «Единой России» продолжает работать в партии, занимается партийными проектами и сейчас работает в рамках предвыборной кампании, проводит встречи, поддерживает однопартийцев, которые баллотируются в городские и районные думы.

Также депутат занимается общественнной работой в региональном отделении РСПП. «Сейчас встречаюсь с коллективами, с руководствами предприятий, узнаю, какие есть проблемы, предлагаю участие в экспертных советах при Госдуме. Фонд «Земляки» и движение «Своё» продолжает работу. Этому я тоже уделяю внимание», - добавил Александр Козловский.

