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Общество

Псковский театр кукол примет участие в проекте «Театры - детям»

В настоящее время обсуждается участие Псковского театра кукол в проекте «Театры — детям». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский на пресс-конференции 6 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас начинает действовать проект «Театры – детям», и сегодня была встреча в Псковском театре кукол, разбирали проблемы, с которыми сталкивается это учреждение», - сказал парламентарий.

Он также напомнил, что в рамках другой программы под названием «Театры малых городов» много средств было направлено Великолукскому драмтеатру на дооснащение после ремонта.

«Театры – детям» - партийный проект «Единой России». В числе его задач - укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей. Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. Также предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов. 

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