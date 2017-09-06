Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть!

15:19, 06 сентября 2017, ПАИ

6 сентября губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки по Порховскому и Дедовичскому районам провел очередную встречу с коллективом Псковской ГРЭС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Последний раз разговор с работниками электростанции состоялся около месяца назад. Тогда Андрей Турчак в очередной раз развеял слухи о закрытии станции и сказал, что администрация области продолжит искать решение, которое позволит сделать предприятие эффективным.

С того момента, рассказал Андрей Турчак, областные власти провели несколько встреч с собственником ГРЭС — ОГК-2, на которых обсуждались различные варианты дальнейшей работы энергообъекта.

«Станции быть! Псковская ГРЭС однозначно будет функционировать. Беру на себя персональную ответственность за эти слова», — сказал трудовому коллективу губернатор.

Глава региона напомнил, что Псковская ГРЭС гарантированно будет работать по 2020-ый год включительно. Формат ее дальнейшего использования обсуждается. В проработке, в частности, три инвестиционных проекта. Один из них подразумевает загрузку мощностей станции за счет строительства нефтеперерабатывающего завода. Второй предполагает создание крупного тепличного производства, третий — предприятия вторичной переработки металлов. Все проекты будут представлены председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру на ближайшей встрече, рассказал Андрей Турчак.

Губернатор подчеркнул, что решение о судьбе энергообъекта будет приниматься с учетом, что Псковская ГРЭС — самая молодая станция стране, и, кроме того, стратегический объект. С учетом приграничного положения Псковской области на Северо-Западе необходимо сохранить резервные энергомощности, пояснил он.

«Никто не допустит, чтобы молодое предприятие пустили под нож, — сказал в заключение глава региона. — Как говорил профессор Преображенский: «Не верьте советским газетам и не читайте их по утрам. Лучше верьте в то, что станция будет работать».

По итогам встречи с Алексеем Миллером Андрей Турчак обещал еще раз приехать на ГРЭС и рассказать об итогах переговоров.