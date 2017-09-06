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Общество

В церкви Николая Чудотворца Снетогорского монастыря близятся к завершению работы по восстановлению кровли

В церкви Николая Чудотворца Снетогорского монастыря близятся к завершению работы по восстановлению кровли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

На сегодняшний день выполнено уже порядка 74% от общего объема работ. Крышу укрывают сталью с полимерным покрытием, воссоздают водосточную систему, ремонтируют и утепляют перекрытия. До конца осени подрядной организации необходимо отреставрировать 1,2 тыс кв. метров кровли.

Церковь Николая Чудотворца является памятником архитектуры XVI века. Храм расположен на территории Снетогорского монастыря на крутом обрыве реки Великой.

На 2018 год в Снетогорском монастыре планируется выполнить реставрацию Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня специалисты дирекции ведут подготовку к проведению конкурсных процедур.

Напомним, Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — действующий женский монастырь в Пскове. Один из древнейших из ныне существующих псковских монастырей, первое упоминание в летописи относится к XIII веку.

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