Во Власьевской башне откроется выставка фотографа Андрея Кокшарова
8 сентября в 17:00 во Власьевской башне Псковского кремля состоится открытие персональной выставки фотографа Театрально-концертной дирекции Андрея Кокшарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.
На вернисаже будут представлены лучшие фотоработы последних лет. «Особое внимание в работах уделено разным аспектам православной жизни Псковского края – храмы, крестные ходы, церковные службы», - уточнили в пресс-службе.