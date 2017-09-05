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Культура

Во Власьевской башне откроется выставка фотографа Андрея Кокшарова

8 сентября в 17:00 во Власьевской башне Псковского кремля состоится открытие персональной выставки фотографа Театрально-концертной дирекции Андрея Кокшарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

На вернисаже будут представлены лучшие фотоработы последних лет. «Особое внимание в работах уделено разным аспектам православной жизни Псковского края – храмы, крестные ходы, церковные службы», - уточнили в пресс-службе.
 

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