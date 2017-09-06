Александр Козловский: Кандидатам нужно тратить деньги не на подкуп, а на добрые дела

15:26, 06 сентября 2017, ПАИ

«Я выступаю за то, что предвыборную кампанию вели честно. Нужно «топтать» свой округ, тратить деньги не на подкуп, а на добрые дела и ими доказывать, что вы достойны поддержки избирателей», - заявил депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский, комментируя сообщения о случаях подкупа избирателей на выборах в гордуму Пскова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции парламентария, которая проходит сегодня, 6 сентября.

«То, что это привлекло внимание Москвы и Неверова – мне кажется, для Псковской области это не очень характерно», - добавил депутат. Напомним, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в Центральную избирательную комиссию РФ с заявлением о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании в Пскове.