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Общество

Депутат Госдумы: Ввод в строй Перинатального центра тормозят бюрократические задержки с финансированием

«Перинатальный центр будет введён в строй в ближайшее время», - заявил депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский сегодня, 6 сентября, в ходе пресс-конференции. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, парламентарий пояснил, что ввод в строй Перинатального центра тормозят «бюрократические задержки» и «сложное движение денег». «Ну и вопрос там есть к строителям», - добавил депутат. На вопрос, «где тормозятся деньги», Александр Козловский пояснил: «Как всегда, в Центре».

Тем не менее, добавил парламентарий, «объект на финальной стадии и в ближайшее время он будет запущен». «Я считаю, что до Нового года он будет введён в эксплуатацию», - заверил он.

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.

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