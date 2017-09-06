Александр Козловский о судьбе Псковской ГРЭС: Такими объектами нельзя разбрасываться

15:45, 06 сентября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский считает, что такими уникальными инженерными объектами, как Псковская ГРЭС в Дедовичах, «нельзя разбрасываться». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом парламентарий заявил сегодня, 6 сентября, в ходе пресс-конференции.

«Я знаю, что остановив или законсервировав один раз предприятие, его уже никогда не восстановишь – мы это проходили в 90-е годы. Я бы не хотел, чтобы появился ещё один такой «памятник» в Дедовичах», - сказал депутат. «Ну и самое главное – коллектив, который там работает, это же инженеры самой высокой квалификации. Может быть, они и найдут работу – но уже вне области, нельзя так распыляться нашим достоянием», - добавил он.

«Я приложу максимум, чтобы этот объект сохранить», - резюмировал парламентарий.