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Общество

С творчеством Алексея Толстого познакомились учащиеся псковского консультационного пункта СИЗО-1

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 прошел классный час «Жизнь и творчество Алексея Толстого», посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга из рода Толстых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, участники мероприятия посмотрели фильм «Алексей Константинович Толстой», который познакомил ребят с биографией и направлениями литературного творчества юбиляра, совершили виртуальную экскурсию по музею-усадьбе А. К. Толстого в Красном Роге и послушали видеоклипы стихов Алексея Толстого на музыку Петра Чайковского.

«Сегодня мы познакомились с личностью Алексея Константиновича Толстого. Уже простое перечисление направлений литературного творчества А.К. Толстого показывает, с каким крупным мастером мы соприкоснулись, сколь широко простиралось его художественное слово. Читайте и познавайте творчество многогранного творца отечественной словесности», - сказала Наталья Афанасьева, завершая классный час.

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