Упростить перерегистрацию охотничьего оружия предложил Александр Козловский

16:33, 06 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский выступил с законодательной инициативой об упрощении процесса перерегистрации охотничьего оружия — проводить ее раз в 15 лет. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Пскове 6 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Те, кто сталкивался с регистрацией охотничьего оружия, понимают, что 5 лет проходят очень быстро. Обычно у охотника 2-3 ружья, их перерегистрация приходится на разные годы, и этот процесс очень утомителен», - пояснил А. Козловский и добавил, что коллеги поддержали его инициативу.

Парламентарий отметил, что законопроект касается многих в Псковской области, и является существенным для охотников. В продолжение темы он сообщил, что у него есть также инициатива, наоборот, об усилении контроля за охотниками. «Раньше для получения охотничьего билета нужно было проходить охотминимум – год поработать в охотничьих угодьях. Мы хотели бы восстановить учёт охотничьих билетов, потому что его сегодня нет, и появились нерадивые охотники, которые не понимают особенностей процесса», - сказал Александр Козловский.