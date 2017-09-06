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Общество

Андрей Турчак привез дедовичскому стоматологу новое оборудование

6 сентября губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках встречи с коллективом Дедовичской районной больницы вручил местному стоматологу Александру Ильину свидетельство на бормашину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«За все эти годы, что мы с вами вместе работаем, мы не нарушили ни одной договоренности», — сказал Андрей Турчак, вручая сертификат.

Также губернатор затронул тему предстоящего ремонта медучреждения, который начнется с черепичной крыши.

Обсуждая кадровый вопрос в здравоохранении, Андрей Турчак рассказал, что со следующего учебного года в Псковском госуниверситете откроется набор на новый факультет «Лечебное дело», и уже через 6 лет молодые специалисты придут в областную медицину. Глава региона подчеркнул важность профориентационной работы среди школьников, чтобы мотивировать их на поступление как в региональный вуз, так и в медицинские училища Пскова и Великих Лук, в которых в этом году в два раза увеличен набор.

Андрей Турчак также напомнил, что с этого года в три раза (со 100 тысяч до 300 тысяч рублей) увеличены подъемные для молодых специалистов, пришедших работать на село.

В свете предстоящего Единого дня голосования 10 сентября, когда жители Дедовичского района будут выбирать главу муниципалитета, Андрей Турчак призвал всех «не оставить свой голос под подушкой, на даче или в лесу» и прийти на выборы. «От вашей активности зависит будущее района на ближайшие 5 лет», — подчеркнул губернатор.

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