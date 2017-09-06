Александр Козловский: Нужна пропаганда людей труда, положительных изменений в промышленности

15:58, 06 сентября 2017, ПАИ

По мнению депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского, «нужна пропаганда людей труда, положительных изменений в промышленности». Парламентарий напомнил, что «раньше в кинотеатрах перед сеансами показывали киножурналы об этом».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 6 сентября, в ходе пресс-конференции депутат отметил, что «есть цифры, которые подтверждают, что промышленность у нас развивается». «У любого предприятия есть жизненный цикл, - пояснил он. - Мы бы хотели, но не можем остановить исчезновение некоторых, но вместо них появляются новые».

Александр Козловский добавил, что у многих новых предприятий есть проблемы с выходом на рынок, с маркетингом, «но у этих людей глаза горят» и что он старается помогать им с участием в госпрограммах, в экспертных площадках и т. п.