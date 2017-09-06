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Депутат Госдумы сравнил кампании по выборам в гордумы Пскова и Великих Лук

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский сравнил кампании по выборам в гордумы Пскова и Великих Лук, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции парламентария. Депутат заявил, что в Великих Луках «тоже хватает своих проблем, я не могу сказать, что там все гладко». «Ну может быть на фоне Пскова там всё гораздо спокойней, но там тоже есть борьба между партиями», – добавил он. По словам Александра Козловского, во втором по величине городе региона «с точки зрения технологий там может быть всё чище, но там тоже вбрасывают газеты».

Ранее депутат Госдумы прокомментировал случаи подкупа избирателей в Пскове. «То, что это привлекло внимание Москвы и Неверова – мне кажется, для Псковской области это не очень характерно», - добавил депутат. Напомним, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в Центральную избирательную комиссию РФ с заявлением о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании в Пскове. 

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