0
14:35
В Пскове готовятся к Международной выставке кошек
12:22
Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
11:11
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области»
09:46
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
09:04
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
18:05
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
17:50
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
Еще новости
Общество

17-летнюю великолучанку с родинкой на щеке разыскивает полиция

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 августа около 10:00 в Великих Луках по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 17-летняя Далия Печерская. И до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке -  родинка. Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам  (811-53) 5-27-94,  8-953-247-45-76  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове готовятся к Международной выставке кошек
06 сентября 2017
В Пскове готовятся к Международной выставке кошек
Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
06 сентября 2017
Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области»
06 сентября 2017
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области» 1
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
06 сентября 2017
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
06 сентября 2017
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
05 сентября 2017
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
05 сентября 2017
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена 7
Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать
05 сентября 2017
Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать 2

Идет загрузка...