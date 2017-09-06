Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса

16:22, 06 сентября 2017, ПАИ

Вице-спикеру Псковского областного Собрания, член фракции партии «Единая Россия» Виктор Остренко обнаружил у себя в почтовом ящике бланк договора об оказании «услуги по проведению предвыборной агитации» за кандидата от «Справедливой России», сотрудницы ООО «Империал» Юлию Пожидаеву. Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наконец и меня затронула эта выборная кампания! Нашёл у себя в почтовом ящике... Думаю теперь, куда пойти на инструктаж?! По адресу жительства кандидата? Другого варианта не вижу... Ну очень интересное предложение!» - написал единоросс.

Напомним, 15 августа в Избирательную комиссию области поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского, в котором сообщается, что группа лиц — представители партии «Справедливая Россия» — под видом агитационной деятельности с избирателями предлагает гражданам заключать договоры на работу. На самом же деле предлагают возможность получить денежные средства в размере 2 тысяч рублей за голосование за конкретных кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, или кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения и другими избирательными объединениями.