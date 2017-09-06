Итоги инвентаризации псковских дворов обсудили на заседании «домового клуба» в Пскове

16:27, 06 сентября 2017, ПАИ

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров рассказал председателям многоквартирных домов Пскова об итогах инвентаризации дворовых и общественных территорий в рамках подготовки проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Алексей Захаров ответил на вопросы граждан, большая часть которых касалась ремонта общественных пространств, тротуаров, а также благоустройства туристических маршрутов города.

Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров рассказал собравшимся об общественной инициативе по благоустройству сквера. Напомним, общественное обсуждение эскиза с участием руководителей города прошло в конце августа.

Участники клуба председателей советов МКД смогли ознакомиться с эскизом благоустройства сквера, высказали свои замечания и предложения. В ходе встречи были даны разъяснения о порядке подготовки заявки в программу по благоустройству общественных территорий, в том числе скверов, парков.