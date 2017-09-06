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Экономика

Налоговые поступления от курортов Крыма выросли до 920 млн рублей

Налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет Крыма за первое полугодие составили более 920 млн рублей, что на 3,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Несмотря на некоторое снижение турпотока, налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет республики за первое полугодие составили более 920 млн рублей. Это на 3,5% превышает аналогичный показатель прошлого года», - сказал он.

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