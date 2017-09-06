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Общество

Роспотребнадзор предлагает отказаться от термина «безалкогольное пиво»

В Роспотребнадзоре предложили не использовать термин «безалкогольное пиво». Об этом на Восточном экономическом форуме сказала глава ведомства Анна Попова, передает газета «Известия».

«Пиво — это результат брожения, брожения безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте», — цитирует Попову «РИА Новости».

По словам главы Роспотребнадзора, проблема скрытой рекламы пивных напитков заключается в том числе и «в применении самого термина «пиво» к продукту, который таковым не является». Попова подчеркнула, что сейчас необходимо четко обозначить определение «безалкогольное пиво».

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