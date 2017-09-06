В России могут появиться автомобильные номера с чипами

18:00, 06 сентября 2017, ПАИ

В России может измениться формат автомобильных номеров, сообщает Газета.ru со ссылкой на несколько анонимных источников.

Новый формат предполагает «четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS». Тем самым номера станут похожи на европейские. Реализовывать инициативу, по словам источников издания, планируют не раньше осени 2018 года.

«Реформа продиктована в первую очередь нехваткой автомобильных номеров в некоторых регионах. Кроме того, обсуждается вопрос о внедрении в номерные знаки специальных чипов», — отмечает издание.

В то же время представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова не подтвердил информацию об изменении формата автономеров. По его словам, этот вопрос на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и в экспертной группе при ней не обсуждался.