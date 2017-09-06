Pskovfest пройдет в Финском парке 9 сентября

17:00, 06 сентября 2017, ПАИ

9 сентября с 12:00 до 20:00 в Финском парке Пскова состоится фестиваль «Pskovfest». Об этом Псковскому агентству информации сообщли в пресс-службе муниципалитета.

Фестиваль пройдет уже во второй раз. Его организатором выступает региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» при поддержке Управления культуры администрации города.

Организаторы обещают подарить псковичам и гостям города крупный фестиваль с четким тематическим зонированием и большим количеством площадок на любой вкус и любой возраст.

На территории парка Куопио будут работать 11 зон, представляющих самые различные направления досуга - еда, семья, драйв и другие. Для юных псковичей клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» подготовит стилизованную детскую площадку, различные квесты, лучный тир и фехтование на мечах.

В зоне «Инновации» досуговый научно-технический центр «Юный техник» познакомит гостей фестиваля с миром роботов. На площадку «Драйв» прибудет мотоклуб STRONGHOLD MC Pskov. Любители этого вида спорта смогут задать любые вопросы о мотоциклах и путешествиях. В зоне «Стиль» можно будет приобрести дизайнерские платья и аксессуары, а также принять участие в мастер-классах.

Устроители праздника подчеркнули, что фестиваль состоится при любой погоде. Вход свободный.