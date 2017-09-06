Российские паралимпийцы смогут принять участие в квалификационных соревнованиях в Паралимпиаде-2018

17:43, 06 сентября 2017, ПАИ

Российские паралимпийцы смогут принять участие в квалификационных соревнованиях в Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Об этом сообщил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен, пишут «Известия».

«Российские атлеты могут выступать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов. Затем если Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнит все критерии и будет восстановлен, всем квалифицировавшимся атлетам будет разрешено выступить на Паралимпиаде. На мой взгляд, это самый лучший стимул для ПКР, чтобы выполнить все оставшиеся требования», –– заявил Крэйвен на пресс-конференции.

Разрешен отбор будет только по четырем видам спорта: горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Решение о продлении отстранения ПКР было принято на заседании 3 и 4 сентября в ОАЭ.