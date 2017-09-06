Александр Козловский: Предложенная предпринимателями сумма МРОТ для трехстороннего соглашения - это компромисс

16:47, 06 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы, председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Козловский сегодня в ходе пресс-конференции в Пскове заявил, что считает предложенный предпринимательским сообществом вариант проекта нового трёхстороннего соглашения между администрацией региона, профсоюзами и работодателями о минимальном размере оплаты труда на 2018 год является компромиссом.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Козловский заметил: «Все предприниматели к этой проблеме относятся с пониманием, но учитывают свои интересы. Принято решение пойти поэтапно и начать движение к средней сумме — на сегодняшний день, на сколько я помню, это 9500 рублей [для малого и среднего бизнеса, за исключением микропредприятий — ПАИ]. Там был выбор или вообще тогда не повышать, или с чего-то начать. Я считаю, что предложение предпринимателей о 9500 рублях – компромиссное».

При этом политик отметил, что «сегодня не самое лучшее время, чтобы нагружать предпринимателей».

«Действительно, сейчас есть зарплаты и в 7500. И если мы понимаем, что в городах реальные зарплаты мы понимаем выше, то в районах они такие реальные. Тем не менее нам очень близка позиция профсоюзов, будучи директором предприятия, я всегда находил с профсоюзами компромисс», - добавил он.

Напомним, сейчас идут переговоры между сторонами подписания трёхстороннего соглашения о его параметрах на 2018 год. В ходе обсуждения такого соглашения на нынешний 2017 год представители бизнес-сообщества выступили против повышения МРОТ для внебюджетного сектора до уровня прожиточного минимума в регионе [во втором квартале 2017 года он составлял 11798 рублей — ПАИ]. В результате в действующем соглашении такое повышение было принято только для крупных предприятий. В этом году профсоюзы вновь выступили с инициативой о повышении минимальных зарплат в организациях малого и среднего бизнеса, однако на заседании рабочей группы по подписанию трёхстороннего соглашения в июле представители предпринимательского сообщества заявили, что готовы лишь на поэтапное повышение минимальных зарплат до уровня прожиточного минимума за несколько лет. В качестве суммы, на которую они были готовы согласится, назывались тогда 9000 рублей.

Добавим, трёхстороннее соглашение не является обязательным к исполнению бизнесменами, однако те работодатели, которые отказываются его выполнять, должны официально уведомить органы власти об этом.