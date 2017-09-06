Более 1,9 млн рублей направлено районам на выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от ливневых дождей

18:35, 06 сентября 2017, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака районам перечислены средства на ликвидацию последствий ливневых дождей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, средства в размере 1 млн 985 тыс рублей выделены из резервного фонда администрации региона.

Самую большую финансовую помощь из областного бюджета получили наиболее пострадавшие от стихии районы: Островский (750 тыс рублей) и Пыталовский (615 тыс рублей). Также компенсации получат жители Красногородского (190 тыс рублей), Пушкиногорского (105 тыс рублей), Печорского (85 тыс рублей), Новоржевского (60 тыс рублей), Палкинского районов и города Пскова (125 тыс рублей).

Размер лимитов определялся в соответствии с заявками, которые сформировали муниципалитеты согласно спискам пострадавших от стихии.