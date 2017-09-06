Более 1,9 млн рублей направлено районам на выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от ливневых дождей
По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака районам перечислены средства на ликвидацию последствий ливневых дождей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, средства в размере 1 млн 985 тыс рублей выделены из резервного фонда администрации региона.
Самую большую финансовую помощь из областного бюджета получили наиболее пострадавшие от стихии районы: Островский (750 тыс рублей) и Пыталовский (615 тыс рублей). Также компенсации получат жители Красногородского (190 тыс рублей), Пушкиногорского (105 тыс рублей), Печорского (85 тыс рублей), Новоржевского (60 тыс рублей), Палкинского районов и города Пскова (125 тыс рублей).
Размер лимитов определялся в соответствии с заявками, которые сформировали муниципалитеты согласно спискам пострадавших от стихии.