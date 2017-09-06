Партия «Родина» в 4-м квартале 2017 года готова представить инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода

20:00, 06 сентября 2017, ПАИ

В 4 квартале 2017 года ПАРТИЯ «РОДИНА» презентует проект и инвестора по строительству мусороперерабатывающего завода в городе Пскове. В ходе избирательной кампании депутатов в Псковскую городскую Думу и весь предвыборный период, ПАРТИЯ «РОДИНА» делала акцент и постоянно указывала на обстоятельства невозможности дальнейшей эксплуатации городской свалки.

В ходе встреч с жителями дальнего Завеличья приходилось наблюдать в буквальном смысле бегающих крыс по улице Рокоссовского. Откладывание вопроса закрытия городской свалки в дальнейшем просто невозможно.

Именно поэтому «РОДИНА» намерена в 4 квартале текущего года представить городским и областным властям инвестора чье имя и репутация хорошо известно не только в Псковской области, а в России в целом. Это представитель отечественного капитала, который намерен презентовать проект строительства с экологической экспертизой, мусороперерабатывающего завода полного цикла. Данный проект позволит разгрузить от мусора и близлежащие муниципалитеты. Вопрос экологической безопасности, который создает полигон ТБО, уже многие десятилетия, с городской повестки будет снят раз и навсегда.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.