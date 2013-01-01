Вернуться на главную страницу Фото 1 из 37 Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале

Сегодня, 6 сентября, на железнодорожном вокзале Пскова состоялась торжественная встреча футболистов псковской «Стрелы», прибывших из Санкт-Петербурга. Напомним, 4 сентября они стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca Cola» среди игроков старшей возрастной группы (2002-2003 годы рождения). Псковичи получили Кубок Coca Cola и волонтёрские билеты на предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Во всероссийском этапе турнира участвовали порядка 70 лучших дворовых команд страны.