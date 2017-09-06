Минэкономразвития зафиксировало снижение годовой инфляции до 3,3%

07:54, 07 сентября 2017, ПАИ

Годовая инфляция России отклонилась от целевого уровня Центробанка и составляет 3,3% по данным Минэкономразвития на август. Об этом сообщил глава экономического ведомства Максим Орешкин, передает газета «Известия».

«Последние данные по августу — это не только дефляция на полпроцента. Это годовая инфляция на уровне 3,3%. Это является существенным отклонением от целевого уровня Центрального банка в 4%», — отметил министр.

Он подчеркнул, что для экономики страны важен не уровень инфляции, а устойчивость и стабильность этого показателя, и теперь перед Банком России стоит задача удерживать инфляцию около целевого уровня. «Я думаю, команда Центробанка с этим справится и уже в ближайшие кварталы мы увидим возвращение инфляции к целевому индикатору 4%», — заверил глава Минэкономразвития.