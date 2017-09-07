Собирать грибы советует сегодня народный календарь

08:07, 07 сентября 2017, ПАИ

7 сентября по народному календарю наступил Тит Листопадник, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святого Тита – апостола от семидесяти, ученика святого Павла. Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться в христианство, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву на Иерусалимский собор.

Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви к своей вере. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея – в Эфесе, а Тита – на Крите.

Согласно преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди шли в лес за грибами. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили предки. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзин.

По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода. Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а молотьба за плечами», – говорил народ.