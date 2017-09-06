Россия планирует заработать на зерне 7–8 млрд долларов

08:29, 07 сентября 2017, ПАИ

По итогам сельхозгода экспорт пшеницы в РФ составит 44 млн т и принесет российским производителям около 7–8 млрд долларов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) и аналитический центр агрорынка «СовЭкон».

Как отмечают эксперты, увеличение объема экспортируемого зерна на 28% было вызвано расширением географии продаж на страны Азии и рекордными показателями экспорта ячменя и кукурузы. Так, экспорт ячменя вырос практически в два раза, а кукурузы — в 12 раз (502 тыс. т по сравнению с 43 тыс. т). При этом продажи пшеницы с начала сезона возросли на 11,3% по сравнению с уровнем предыдущего года, а их объем составил 5 млн т.

«Качество российской пшеницы довольно высоко. В среднем оно выше, чем качество французской или тем более украинской пшеницы. Наш прогноз по экспорту — 44 млн т, что в деньгах будет составлять около $7–8 млрд», — пояснил директор «СовЭкон» Андрей Сизов.