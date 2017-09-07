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Общество

Минстрой собирается сократить срок отключения горячей воды до 2-3 дней

К 2022-2025 году Министерство строительства и ЖКХ России намерено сократить срок отключения горячей воды до двух-трех дней. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал замглавы ведомства Андрей Чибис.

«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции - это снижение срока в два раза (с 14 дней до недели - прим. ред.). Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России», - сообщил А. Чибис.

Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума. «Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням - это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток - это вопрос 2022-2025 году», - уточнил замминистра.

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