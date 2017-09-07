За восемь месяцев на пожарах в Псковской области погибли 49 человек

09:07, 07 сентября 2017, ПАИ

За 8 месяцев 2017 года в Псковской области зарегистрирован 521 пожар, погибли 49 человек, в том числе 2 ребенка, еще 50 получили травмы. Как сообщили Псковсккому агетству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, материальный ущерб составил 48 млн 556 тыс. рублей.

В частности, в городах и райцентрах произошли 224 пожара, ущерб от них оценивается в 20 млн 368 тыс. рублей. Погибли 13 человек, один из которых находился в нетрезвом виде, 248 жителей региона пожарным удалось спасти.

В сельской местности за текущий период зарегистрированы 297 возгораний, материальный ущерб составил 28 млн 197 тыс. рублей. На пожарах погибли 36 человек, из них пятеро были в состоянии алкогольного опяьнения. Спасены 92 человека.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Порховском, Псковском и Стругокрасненском районах, увеличинение — в Дновском районе.

Основная доля пожаров (72,94%) и ущерба от них (59,83%) приходится на жилой сектор, где за 2017 год потушили 380 пожаров. В результате погибли 45 человек, ущерб составил 29 млн 58 тыс. рублей.

Главные причины пожаров в жилом секторе: неосторожное обращение с огнем – 83 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 120, правил устройства и эксплуатации печи – 103, поджоги – 59, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 4, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 7, прочие – 4.

За этот года в Псковской области огонь уничтожил 252 строения, 15,9 тыс. кв. м площадей, 50 транспортных средств. Спасти получилось 340 человек, ценности на 127 млн 386 тыс. рублей, 597 строений,Ю 42 автомобиля.

Основной причиной гибели людей остается неосторожное обращение с огнем – 24 человека или 48,98% от общего числа погибших. По вине лиц, находящихся в нетрезвом виде, произошел 21 пожар (ущерб - 1 млн 290 тыс. рублей).

Из числа погибших людей 23 человека были пенсионерами, 14 человек - лица без определенного рода деятельности, 6 — рабочие, 4 — инвалиды.