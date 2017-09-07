Прокурор Псковской области предложил поправки в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия»

09:14, 07 сентября 2017, ПАИ

Прокурором Псковской области в Псковское областное Собрание депутатов внесен законопроект, направленный на приведение Закона Псковской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, право законодательной инициативы использовано прокурором в целях приведения вышеуказанного Закона области в соответствие с недавними изменениями в Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

С июня этого года названным Федеральным законом предусмотрено, что депутатом для встречи с избирателями в форме публичного мероприятия должно быть подано уведомление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления.

Такое уведомление подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения мероприятия.

Между тем в настоящее время областное законодательство предусматривает иные сроки подачи уведомления (не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия), что незаконно ограничивает право депутата на проведение публичного мероприятия, если он подал уведомление за 9-5 дней до его проведения.

Рассмотрение законопроекта предполагается на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов после обсуждения на профильных постоянных комитетах Собрания.