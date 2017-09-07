Петербуржца будут судить в Псковской области за организацию лаборатории для производства метадона

09:20, 07 сентября 2017, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По версии следствия, с января до 16 мая 2016 года мужчина, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в домовладении, расположенном в одной из деревень Порховского района, организовал химическую лабораторию для серийного производства метадона.

В ходе обыска был обнаружен и изъят наркотик общей массой свыше 30 кг, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.