Австралия – мечта туриста

09:31, 07 сентября 2017, ПАИ

Австралийский континент по праву называют самым солнечным. Он сравнительно невелик, не перенаселен, а жители этих земель невероятно близки к естественной среде. Возможно, поэтому туры в Австралию так притягательны для гостей из более «обжитых» человечеством территорий – европейцев и американцев. Здесь и природа необычна, и даже зверье обитает совершенно особенное.

Чем субрегион привлекателен

Австралийско-новозеландские маршруты интригуют уже на подступах к материковым участкам – синевой океанических далей, обилием красивейших архипелагов, огромными волнами и очертаниями береговой линии. Заслуга Большого Барьерного Рифа в притягательности «околоавстралийской» полосы несомненна. Он – украшение прибрежной зоны, находка для серфингистов и любителей захватывающих дух панорам.

Масса родных австралийцам природных деталей становится «чудом» в глазах приезжих. Это и Золотое побережье с дивными пляжами, и красная пустыня в глубине материка, и Гранд Каньон, и священный символ аборигенов – гора Улуру. Туристы ее обожают, а туземцы наделяют силой «центра земли». Огненная гора-стог хотя и напрашивается на сравнение с земным пупом, ассоциации вызывает скорей неземные.

Кроме экзотичности рельефа, напоминающего местами марсианский ландшафт, и десятков реликтовых видов млекопитающих (в большинстве сумчатых), этот отдаленный от остального мира кусок суши поражает обустроенностью туристических объектов и небедностью местных поселений. «Коренной» северный регион кроме впечатляющего веера бурных рек и водопадов в заповедниках радует состоянием самих заказников.

Города и достопримечательности

Страна-материк пустовата (18,5 млн – «негусто» для очень приличной площади), и расстояние преодолевают тут по воздуху. Рейсов хватает, тарифы отличные. Прибывают сюда самолетом – обычно в Сидней. Букет его феноменов солиден. Среди них – «трехкарманная» бухта Порт-Джексон, оперный театр в виде пучка парусов, мост-гигант Харбор-Бридж, 305-метровая телебашня со смотровой площадкой.

А еще в списке сиднейских «изюминок» –выполняющее роль ТРЦ многокупольное Здание Королевы Виктории, старинный университет и роскошный Собор Девы Марии – национальная святыня католиков. Океанарий же с публичным зоопарком – два магнита для семей с детишками. Добавит «натуральных» впечатлений и сказочная столица-сад Канберра.