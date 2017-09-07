МВД опровергло сообщение об изменении российских автомобильных номеров

09:35, 07 сентября 2017, ПАИ

Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию об изменении стандартов автомобильных номеров в 2018 году, распространенную накануне российскими СМИ со ссылкой на анонимные источники. Об этом пишет газета «Известия».

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России может измениться принятый формат автомобильных номеров: якобы, новые номера будут состоять из четырех цифр, четырех букв, флажка и надписи RUS.