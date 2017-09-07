Пристегнуть самое дорогое советуют псковичам сотрудники ГИБДД

09:41, 07 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей в автотранспорте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров на территории Великолукского и Куньинского районов полицейские провели профилактическую операцию «Пристегни самое дорогое!». Госавтоинспекторы выявляли нарушителей правил перевозки детей, привлекали их к административной ответственности. Они проводили беседы о необходимости использования детских кресел и других удерживающих устройств, а также объясняли, как установить автокресло в салоне автомобиля и где находится самое безопасное место.

Напомнить о безопасной перевозке детей сотрудники ГИБДД решили не случайно. Почти половина несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, - пассажиры. Причем, в большинстве случаев дети перевозились без использования специальных удерживающих устройств. Всего с начала года на территории Великолукского и Куньинского районов в авариях пострадало 6 несовершеннолетних пассажиров, один из которых погиб.

Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям, что за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Водители, перевозящие детей, должны в первую очередь думать об их жизни и здоровье.

Эксперты предупреждают: при столкновении на скорости 50 километров в час инерционная масса тела увеличивается в 50 раз, но использование автокресел на 52 процента снижает риск травматизма ребенка в случае аварии.