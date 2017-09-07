Водитель-пенсионер нарушил ПДД и совершил ДТП на трассе в Куньинском районе

09:48, 07 сентября 2017, ПАИ

6 сентября в Куньинском районе на 426-м км трассы Москва - Балтия произошло ДТП, в котором пострадали два водителя, они получили незначительные травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

75-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063 при выезде со второстепенной дороги не выполнил требование ПДД - не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с машиной «Мазда-3» под управлением 33-летнего мужчины.

