Писатель Александр Бологов отмечает сегодня 85-летие

10:00, 07 сентября 2017, ПАИ

7 сентября писатель Александр Бологов отмечает 85-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«В его лестнице жизни — восемь с половиной десятков ступеней… И каждая – это эпоха, вселенная, это мир, наполняющийся по мере восхождения, радостью бытия, радостью постижений и открытий, радостью творчества… Но рядом с радостью всегда «дуновение чумы», «разъяренный океан», «грозные волны и бурная тьма» и «упоение в бою», когда все это преодолеваешь, а потом опять – заслуженная радость победы и радость бытия… Все это видел, пережил наш Сан Саныч – мужественный, сострадательный, талантливый, мудрый… В полной мере такой, стоящий теперь на восемьдесят пятой прекрасной ступени своего возраста. И лишь в старости его не обвинить и не обличить. Старость – это удел обыкновенных смертных, но поэт, настоящий художник слова, старости не причастен!» - сказали коллеги.

Александр Бологов родился в 1932 году в Орле, в семье железнодорожных рабочих. Ещё ребёнком он узнал войну. Многое из того, что А. Бологов пережил в 9-11 лет в оккупации, позже станет материалом для его произведений.

В 1949 году он окончил школу юнг Балтийского флота в Риге. С 1950 года стал курсантом механического факультета Мореходного училища в городе Ломоносове под Ленинградом. Здесь произошла его встреча с преподавателем, учёным-филологом Е. А. Майминым, влияние которого в значительной степени предопределило дальнейшую судьбу Бологова как писателя и человека.

В 1955 году после окончания мореходного училища работал мотористом буксира, механиком на судах Вспомогательного флота, плавал в северных водах, позже преподавал в Мурманской мореходной школе. В Мурманске же, в молодёжной газете, был напечатан его первый рассказ. В 1963 году по приглашению своего учителя он приехал в Псков. Заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В Пскове несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение издательства «Лениздат» на должность редактора. Также А. Бологов познакомился с газетами «Псковская правда» и «Молодой ленинец».

Его первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде. В 1973 году он был принят в Союз писателей СССР.

В издательстве «Лениздат» А. Бологов проработал восемь лет (с 1969 по 1977 год); там вышли первые крупные книги о псковской земле: «Непокорённая земля Псковская», «Псковский край в истории СССР» и другие. Это была, в основном, краеведческая литература.

В 1970-1980 годы его повести и рассказы печатают журналы «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Нева», «Север». Книги «Последний запах сосны», «Облака тех лет», «Как далёкое сердце», «Избранное» в двух томах выходят в издательстве «Современник»; издательство «Советская Россия» выпускает книгу «Один день солнца». Кроме того, Александр Бологов - составитель сборников «Устье» (1981), «Синева берегов» (1982, 1983), «Звенья» (1988), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003, 2011) и так далее.

В 90-х годах в Пскове выходит роман «Слепые крылья мельницы» и книга военных повестей и рассказов «Вальс победного дня». Лучшие романы и повести писателя изданы в двухтомном собрании избранных произведений.

В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за короткий рассказ «Светлые души».

Александр Бологов 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России. Долгие годы он также был членом приёмной комиссии СПП, а последние лет 15 лет является заместителем председателя.