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В полицию Пскова сообщили о новых случаях попыток подкупа избирателей

Как стало известно Псковскому агентству информации, вчера, 6 сентября, в УМВД по городу Пскову дважды поступали обращения по фактам попыток подкупа избирателей.

Так, на улице Коммунальной неизвестный заключал соответствующие договора. А в здании отделения связи № 19 (где также располагается одна из псковских участковых избирательных комиссий) мужчина агитировал за заключение соответствующих договоров.

По информации ПАИ, собранные материалы были направлены в Следственный комитет для проведения проверки.

Напомним, 15 августа в Избирательную комиссию области поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского, в котором сообщается, что группа лиц — представители партии «Справедливая Россия» — под видом агитационной деятельности с избирателями предлагает гражданам заключать договоры на работу. На самом же деле предлагают возможность получить денежные средства в размере 2 тысяч рублей за голосование за конкретных кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, или кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения и другими избирательными объединениями.

В настоящее время следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается проведение проверочных мероприятий по данному факту.

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