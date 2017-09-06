Перемещение более 16 тонн потрошеного лосося запретили псковские специалисты

10:23, 07 сентября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещено перемещение из Калининградской области более 16 тонн потрошеного атлантического лосося (семги). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужили многочисленные нарушения в оформлении товаросопроводительных документов, выявленные во время досмотра.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза.