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Экономика

Перемещение более 16 тонн потрошеного лосося запретили псковские специалисты

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещено перемещение из Калининградской области более 16 тонн потрошеного атлантического лосося (семги). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужили многочисленные нарушения в оформлении товаросопроводительных документов, выявленные во время досмотра.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза.

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