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Общество

Псковская область занимает 56 место в экологическом рейтинге по итогам лета

Псковская область занимает 56 место в экологическом рейтинге субъектов РФ по итогам лета 2017 года. Рейтинг составила общественная организация «Зелёный патруль». В нём представлены все 85 российских субъектов. При составлении списка анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Самыми экологически чистыми регионами, как и в предыдущем, весеннем рейтинге, остаются Тамбовская область (1 место), Республика Алтай (2 место) и Алтайский край (3 место).

На 4 месте оказался Санкт-Петербург, который впервые вошёл в пятёрку самых чистых регионов страны. Москва же занимает 7 место.

Хуже всего дела с экологией, согласно рейтингу, обстоят в Челябинской (84 место) и Свердловской областях (85 место). 

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