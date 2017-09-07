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Подозреваемых в кражах мобильных телефонов установила полиция Великих Лук

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в кражах мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 5 сентября в помещении кафе по проспекту Гагарина  у 26-летнего молодого человека из  кармана  куртки, висевшей на спинке стула, был  похищен мобильный телефон. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин 1986  года рождения.  Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 2 сентября в  магазине на Октябрьском проспекте у подростка из кармана брюк  похитили мобильный телефон. В этой краже  полиция подозревает горожанку 2001 года рождения. Похищенный телефон обнаружен и изъят. Ведется проверка.
 

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