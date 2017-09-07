Подозреваемых в кражах мобильных телефонов установила полиция Великих Лук

10:12, 07 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в кражах мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 5 сентября в помещении кафе по проспекту Гагарина у 26-летнего молодого человека из кармана куртки, висевшей на спинке стула, был похищен мобильный телефон. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин 1986 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 2 сентября в магазине на Октябрьском проспекте у подростка из кармана брюк похитили мобильный телефон. В этой краже полиция подозревает горожанку 2001 года рождения. Похищенный телефон обнаружен и изъят. Ведется проверка.

