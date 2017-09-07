Псковские спасатели три раза за неделю занимались стабилизацией автомобилей

10:16, 07 сентября 2017, ПАИ

С 31 августа по 6 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 25 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых один человек погиб, 22 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Три раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.

