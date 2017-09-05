До открытия нового филармонического сезона в Пскове осталась неделя

10:35, 07 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в 19:00 в БКЗ Псковско областной филармонии состоится первый в новом сезоне концерт симфонического оркестра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в стенах концертного зала прозвучит музыка немецких композиторов.

Впервые симфонический оркестр исполнит вторую симфонию Иоганнеса Брамса. Первое исполнение полной оркестровой версии этой симфонии состоялось 30 декабря 1877 года в Венском музыкальном обществе.

«Близкий к Брамсу музыкальный критик Эдуард Ганслик откликнулся восторженным отзывом, отмечая, что симфония «от начала и до конца полна новых мыслей» и представляет собой наилучшее свидетельство плодотворности и жизнеспособности чистой инструментальной музыки», - говорится в анонсе.

Еще одной «жемчужиной» вечера станет единственный завершенный концерт для скрипки Бетховена.

Солировать в концерте будет лауреат конкурса имени Чайковского, профессор Академии музыки королевы Елизаветы в Брюсселе Татьяна Самуил.

Главный дирижер – Эдуард Банько. Билеты пока доступны в кассе БКЗ и на сайте филармонии.