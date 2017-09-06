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Экономика

ФОМСу не хватает денег на повышение зарплат медперсонала

Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) не хватает денег на повышение зарплат медперсонала в ближайшие годы. Увеличение оплаты труда означено майскими указами президента России Владимира Путина, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку Минздрава.

Документ касается проекта бюджета фонда на 2018-2020 годы. Его доходы формируются в основном из страховых взносов работников, по годам они ожидаются на уровне 1,89 триллиона рублей, 1,93 триллиона и 2,01 триллиона.

По данным Минздрава, это означает, что с 2019-го ФОМС будет испытывать дефицит средств. Для его покрытия необходимо будет выделить из федерального бюджета в тот же год 95,5 миллиарда рублей, а также 170,4 миллиарда рублей в 2020-м.

В то же время представитель министерства заявил изданию, что комментировать проект бюджета преждевременно.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина в текущем году зарплата врачей должна составить 180 процентов средней по экономике региона, в котором они работают, среднего и младшего медицинского персонала — 90 и 80 процентов. В 2018 году эти показатели должны составлять 200, 100 и 100 процентов соответственно.

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