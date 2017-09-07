Члена ТИК Пскова лишили статуса из-за двойного гражданства

10:54, 07 сентября 2017, ПАИ

Экс-депутата Гдовского районного Собрания Алексея Малова 6 сентября лишили статуса члена Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Пскова с правом совещательного голоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель ТИК Владимир Кротов.

По его словам, основанием для такого решения стала жалоба кандидата в депутаты Псковской городской Думы Елены Полонской, сообщившей, что у Алексея Малова есть второе гражданство, и, следовательно, он не может являться членом ТИК.

Владимир Кротов сообщил, что при принятия решения члены ТИК руководствовались информацией из региональной прокуратуры, где сообщили, что в ходе проведенной ранее надзорным ведомством проверки было установлено, что Алексей Малов с 2006 года обладает гражданством Эстонии, что подтверждается данными «Интерпола» и эстонского МВД.

Кроме того, добавил Владимир Кротов, на заседании ТИК ее члены прослушали запись прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» от 13 января 2017 года, в котором Алексей Малов подтверждал наличие у него двойного гражданства.

«Если Малов подаст в суд – значит, подаст в суд, его право. Пусть суд разбирается, нам некогда», - резюмировал председатель ТИК.