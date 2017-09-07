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Общество

«Экологический» ПАИ-live начнется в 15:00

Сегодня, 7 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет менеджер ПООО «Чудской проект» Андрей Васильев.

Псковская областная общественная организация проводит в регионе экологический конкурс «Твоя земля». Он направлен на улучшение качества экологического образования в Псковской области, специалисты «Чудского проекта» реализуют его в партнерстве с Государственным природным заповедником «Полистовский», Национальным парком «Себежский» и Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества. 

Как повышать «экологическую культуру» жителей региона, какие природоохранные проекты и акции претендуют на звание лучших? Свои вопросы Андрею Васильеву можно оставить на странице  ПАИ-live.

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