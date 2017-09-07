Небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 8 сентября

11:28, 07 сентября 2017, ПАИ

8 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.