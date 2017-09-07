Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России»

11:13, 07 сентября 2017, ПАИ

Кандидат на должность главы Печорского района от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте» о своем отказе на предложения снять кандидатуру в пользу кандидата от «Справедливой России» Сергея Тарасика.

«Мне вчера позвонила Архипова депутат от Справедливой России. И предложила снятся с выборов в пользу Тарасика, - написал Богатырев [орфография и пунктуация автора - ПАИ] - Мой ответ «Я не собираюсь продавать свою команду, с которой иду на выборы и совесть.» После этого она объявила мне что коммунисты все продажные сволочи и я хочу от её партии денег за снятие с выборов и я обязан снятся.(Хотя это уже невозможно, идет предварительное голосование.) лично я нахожусь в не понимании какой партии я принадлежу или у этих СР «эсеров» крыша поехала от денег Гавунаса».

Напомним, в 10 сентября в единый день голосования в Печорском районе пройдут выбора на должность главы муниципалитета.