«День спринтера» в Пскове собрал 165 пловцов

11:13, 07 сентября 2017, ПАИ

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» состоялись соревнования по плаванию «День спринтера», посвящённые памяти директора средней школы №1 города Пскова Нины Зуевой. В чемпионате и первенстве области по плаванию на спринтерских дистанциях приняли участие 165 спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На дистанциях 100 м и 200 м (комплексное плавание) победители и призёры определялись по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2000-2003 года рождения и 2004-2005 года рождения.

Первые места на двух дистанциях среди спортсменов 2000-2003 года рождения заняли кандидаты в мастера спорта Юлия Захарова и Алексей Воробьёв, среди спортсменов 2004-2005 года рождения - Андрей Селягин. Победителями в возрастной группе 2004-2005 года рождения стали: на дистанции 100 м - Екатерина Исакова, 200 м - Татьяна Степанова.

В многоборье 4х50 м (комплексное плавание) по сумме результатов на четырёх дистанциях определялись абсолютные победители в семи возрастных группах: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годов рождения.