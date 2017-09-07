0
00:03
Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:08
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
11:15
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
18:05
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
17:20
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
15:57
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров
15:05
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Спорт

«День спринтера» в Пскове собрал 165 пловцов

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» состоялись соревнования по плаванию «День спринтера», посвящённые памяти директора средней школы №1 города Пскова Нины Зуевой. В чемпионате и первенстве области по плаванию на спринтерских дистанциях приняли участие 165 спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

На дистанциях 100 м и 200 м (комплексное плавание) победители и призёры определялись по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2000-2003 года рождения и 2004-2005 года рождения.

Первые места на двух дистанциях среди спортсменов 2000-2003 года рождения заняли кандидаты в мастера спорта Юлия Захарова и Алексей Воробьёв, среди спортсменов 2004-2005 года рождения - Андрей Селягин. Победителями в возрастной группе 2004-2005 года рождения стали: на дистанции 100 м - Екатерина Исакова, 200 м - Татьяна Степанова.

В многоборье 4х50 м (комплексное плавание) по сумме результатов на четырёх дистанциях определялись абсолютные победители в семи возрастных группах: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годов рождения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 сентября 2017
Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
06 сентября 2017
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
06 сентября 2017
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
05 сентября 2017
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров
05 сентября 2017
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров 1
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
05 сентября 2017
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)
05 сентября 2017
Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)

Идет загрузка...