В Псковской области 68 кандидатам было отказано в регистрации на выборах в 2017 году

11:18, 07 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области из-за скрытой судимости или двойного гражданства 68 человек не смогли принять участие в выборах, им отказали в регистрации, сообщил на пресс-конференции 7 сентября председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

По данным на 6 сентября, двойное гражданство или вид на жительство имели три несостоявшихся. кандидата (двое - в Эстонии, один – в Узбекистане).

Добровольно снялись с выборов 16 человек, после регистрации выбыли еще 37 человек. Всего выдвинуто 2000 кандидатов, в том числе 70 в порядке самовыдвижения. До выборов «дошли» 1880 кандидатов.

Николай Цветков также напомнил, что 6 сентября суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Сажнева на выборах в Псковскую городскую Думу.